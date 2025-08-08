İSTANBUL 30°C / 23°C
  • Bursa'da film gibi operasyon: Bastonlu ''Hanım Ağa'' yakalandı
Güncel

Bursa'da film gibi operasyon: Bastonlu ''Hanım Ağa'' yakalandı

Bursa İnegöl'de, “Hanım Ağa” lakaplı ve suç örgütü lideri olan S.Ş., polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, cezaevine gönderildi.

8 Ağustos 2025 Cuma 21:41
Bursa'da film gibi operasyon: Bastonlu ''Hanım Ağa'' yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Hanım Ağa" çetesi olarak bilinen suç örgütü elebaşı polis ekiplerince yakalandı. Suç örgütü kurmaktan 15 yıl hapis cezası bulunan "Hanım Ağa" olarak bilinen Saadet Ş., İnegöl'de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamuoyunda "Hanım Ağa Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Saadet Ş. (60), polis ekiplerince yakalandı. Suç örgütü kurma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saadet Ş., İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından sokakta yürürken gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

