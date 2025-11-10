Korkunç olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Yunus Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Bir süre sonra ev sahibi yaşlı kadın, bahçeye çıktığında Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.



Kadının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.