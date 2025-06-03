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Bursa'da gölette facia: 1 ölü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki gölette alabora olan kayıkta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

AA3 Haziran 2025 Salı 07:42 - Güncelleme:
Bursa'da gölette facia: 1 ölü
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Yalıntaş Mahallesi'ndeki gölette gezintiye çıkan Serkan C, Vedat K, Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin'in bulunduğu motorlu kayık, iddiaya göre alabora oldu.

Kayığa tutunan 3 kişi yüzerek kıyıya çıkarken, Şahin suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serkan C, Vedat K. ve Ali Osman E, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Deniz polisi dalgıçların çalışması sonucu, Şahin'in cesedi sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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