21 Kasım 2025 Cuma
  • Bursa'da güpegündüz taciz girişimi... Sapıktan akıllara durgunluk veren savunma
Güncel

Bursa'da güpegündüz taciz girişimi... Sapıktan akıllara durgunluk veren savunma

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eczane çalışanı genç kadın, hava almak için dışarı çıktığı sırada cinsel saldırıya uğradı. Şüphelinin kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, 10 suç kaydı bulunan şüpheli ve yanındaki şahıs yakalandı. Tutuklanan şüpheli, bipolar tedavisi gördüğünü ve 'çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını' öne sürdü.

21 Kasım 2025 Cuma 15:41
Bursa'da güpegündüz taciz girişimi... Sapıktan akıllara durgunluk veren savunma
Olay, 30 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Eczanede çalışan D.Ö. (21), kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin aniden üzerine atlamasıyla genç kadın yere düştü.

Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaydan sonra koşarak uzaklaşan 2 erkek şüpheliyi belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin T.K. (31) ve H.K. (26) olduğu tespit edildi.

"ÇIPLAK BİR KADIN GÖRDÜM SANDIM" SAVUNMASI

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen T.K., ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.K.'nın 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da tespit edildi.

Olaya şahit olan O.S., "Ben o gün reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım, yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim. Arkadaşımı oradan kurtardım, sonra onu güvenli olan yere aldım" dedi.

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

