16 Haziran 2020 Salı 15:05 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 15:05

HDP'nin gerçekleştireceği Demokrasi Yürüyüşü ile birlikte milletvekillerinin tutuklanmasının ardından ortaya çıkabilecek eylemlerin engellenmesi adına bazı illerde giriş çıkış yasağı uygulanıyor. Adana, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bitlis ve Bursa'ya giriş çıkış yasağı getirildi. Bursa'ya giriş çıkış yasağı kaç gün? Bursa giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor? Bursalı vatandaşlar hafta sonu şehir dışına çıkabilmek için bu soruların cevabını araştırıyor.

Bilindiği üzere; 1 Haziran tarihinde iller arası seyahat yasağı kaldırılmıştı. HDP'nin yürüyüş çağrısı nedeniyle bazı şehirlere giriş çıkış yasağı getirildi. Peki Hangi şehirlere giriş çıkış yasak? Koronavirüs salgınının yayılma riski göz önünde bulundurularak getirilen şehirlere giriş çıkış yasağının bir diğer nedeni de HDP'li milletvekillerinin tutuklanması ile birlikte ortaya çıkabilecek eylemlerin engellenmesi amaçlanıyor. Buna göre Bursa giriş çıkış yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin içinde yer alıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamalarda da, Bursa il bazında yapılan eylemlerin düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amaçlandığı söylendi. Buna göre; Bursa'da hafta sonu yasak var mı? Bursa giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?

CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven’in milletvekiliği 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda düşürüldü. Bu duruma yönelik protesto düzenlenmesi bazı illerce corona virüs önlemleri kapsamında engellenmeye çalışılıyor.

BURSA'DA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KAÇ GÜN?

Bursa Valiliği kararı, provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla aldığını duyurdu. Bursa'ya giriş çıkış yasağı 6 gün sürecek.

BURSA'DA HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Bursa'ya giriş çıkış yasağı 20 Haziran günü sona erecek. 21 Haziran Pazar günü Bursa'da yasak olmayacak.

Valilik tarafından duyurulan kararda şu ifadeler yer aldı:

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bursa'da artan korona virüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" açıklamasında bulundu.

BURSA’DA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere 14-20 Haziran tarihleri arasında Bursa'ya giriş çıkışlar yasaklandı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN GİRİŞ ÇIKIŞ AÇIKLAMASI

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.06.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile;

1. Eylem/etkinlik programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına,

2. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine,

3. Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

4. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,

5. 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,

Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.