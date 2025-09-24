İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Bursa'da husumet kanlı bitti: Pompalı tüfekle başından vuruldu

Osmangazi ilçesinde husumetli iki kişi arasındaki kavga, pompalı tüfekle yapılan saldırıyla kanlı bitti. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA24 Eylül 2025 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Bursa'da husumet kanlı bitti: Pompalı tüfekle başından vuruldu
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti.

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu.

Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

