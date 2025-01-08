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Bursa'da ilginç olay! Adres sorduğu kişiyi 'Ne demek adresi bilmiyorsun' deyip vurdu

Bursa'da bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı, 'Ne demek adresi bilmiyorsun' diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı.

IHA8 Ocak 2025 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
Bursa'da ilginç olay! Adres sorduğu kişiyi 'Ne demek adresi bilmiyorsun' deyip vurdu
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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.'ye adres sordu.

"NE DEMEK ADRESİ BİLMİYORSUN" DİYEREK ATEŞ AÇTI

Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı. Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

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