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Bursa'da iş insanına 6.5 milyon liralık fon vurgunu

Bursa'da yurt dışından fon sağlama vaadiyle dolandırılan bir iş insanı, hem parasını kaybetti hem de darp edilip tehdit edildi. Toplam zararın 6.5 milyon lirayı aştığı olayda, 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İHA20 Temmuz 2025 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Bursa'da iş insanına 6.5 milyon liralık fon vurgunu
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Bursa'da bir iş insanı, gayri resmi ortağının yönlendirmesiyle tanıştığı şahıslar tarafından yurt dışından fon sağlama vaadiyle tam 5 milyon 800 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılık bununla da sınırlı kalmadı; şüphelilerden biri müştekiyi darp ederek, tehdit ve hakaretle para istemeye devam etti. Olay sırasında müştekinin eşi Z.E.D.'den mesajla 700 bin lira daha istendi. Toplam zararın 6.5 milyon lirayı aştığı olayda, 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre 40 yaşındaki E.D., ortağı Y.K.'nın tavsiyesiyle R.M. (50) ile tanıştı. R.M. aracılığıyla tanıştığı M.Ç. (36) ise müştekiye, şirketi ve pasaportu üzerinden yurt dışından fon ve kredi sağlama vaadinde bulundu. Bu işlem için masraf gerektiğini belirten şüpheli, müştekiden parça parça toplam 5 milyon 800 bin lira aldı. Ancak vaat edilen hiçbir kredi işlemi gerçekleşmedi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan müşteki, M.Ç.'nin ayrıca kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, hatta hürriyetinden yoksun bırakarak para istediğini ifade etti. Olay sırasında müştekinin eşi Z.E.D.'ye mesaj atarak 700 bin lira daha göndermesini sağladı.

Şikayet üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

  • dolandırıcılık
  • vurgun
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