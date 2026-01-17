İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

Bursa'da iş yeri yangını

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, beş katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17 Ocak 2026 Cumartesi 07:05
Bursa'da iş yeri yangını
Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanın zemin katındaki çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Apartmanın birinci katında ikamet eden ve dumandan etkilenen yaşlı kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın nedeniyle çay ocağı kullanılmaz hale gelirken ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

