21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8403
  • 6,4069
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, büroların yer aldığı 3 katlı binanın ikinci katındaki bir ofiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ofiste kalan ve yangın sırasında içeride bulunan Tuncay Çeliktutan (58) dumanları fark edince polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Çeliktutan, ofiste beraber kaldıkları iş arkadaşı Serhat Eğel'in (35) çıkamadığını söylemesi üzerine içeri giren ekipler, bu kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Dumandan etkilenen Çeliktutan ayakta tedavi edilirken Eğel'in cesedi incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polislere olayı anlatan Çeliktutan, Serhat Eğel ile yangın söndürme malzemeleri satan bir firmada pazarlamacı olarak çalıştıklarını ve kimseleri olmadıkları için firmaya ait ofiste kaldıklarını belirterek, "İş bittikten ofise geldim. Benden biraz sonra da Serhat geldi. Serhat ile biraz oturduk, alkol içtik. Daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havliyle kendimi dışarıya attım ama Serhat çıkamadı." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmaları sürüyor.

TSK´dan düşmana korku salan paylaşım!''Ben Türk komandosuyum''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu"

'Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu'

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!
 

POPÜLER HABERLER

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA