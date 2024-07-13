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Bursa'da işçileri taşıyan traktör devrildi

Bursa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Bursa'da işçileri taşıyan traktör devrildi
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan A.S yönetimindeki 10 SF 882 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada E.A. (15), E.A. (18), sürücü A.S. (40) ve Ö.A. (12) ile İ.A (31) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan E.A. (18) kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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