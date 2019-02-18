Bursa'da jandarma ekipleri sahipsiz köpekleri besledi
Bursa'da jandarma ekipleri kasaplardan topladığı kemik ve tavuk etleriyle sahil kenarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi. Bu hareket hayvanseverlerden büyük destek gördü.
- İHA
İznik'te kışın yiyecek bulamayan sokak köpeklerinin yardımına jandarma koştu.
Jandarma timleri, kasaplardan toplanan kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı.
Onlarca yavru köpeğin de bulunduğu İznik sahiline gelen jandarma timleri, topladıkları kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Köpekleri elleri ile besleyen Mehmetçik, takdir topladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.