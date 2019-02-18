Bursa'da jandarma ekipleri sahipsiz köpekleri besledi

İznik'te kışın yiyecek bulamayan sokak köpeklerinin yardımına jandarma koştu.

Jandarma timleri, kasaplardan toplanan kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı.

Onlarca yavru köpeğin de bulunduğu İznik sahiline gelen jandarma timleri, topladıkları kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Köpekleri elleri ile besleyen Mehmetçik, takdir topladı.