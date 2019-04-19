Bursa'da kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde çok sayıda AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bursa’nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 5’inci defineci de kurtarıldı. Kurtarılan definecinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından ambulansa taşındı. İlk müdahalesi burada yapılan defineci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, mahsur kalan diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekiplerin, diğer mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi