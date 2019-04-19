12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8285
  • 6,5413
  • 239.012
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 5'i kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler, mahsur kalan diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 
Olay yerinde çok sayıda AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
 
Bursa’nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 5’inci defineci de kurtarıldı. Kurtarılan definecinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından ambulansa taşındı. İlk müdahalesi burada yapılan defineci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Ekipler, mahsur kalan diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
 
İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekiplerin, diğer mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
 
4 KİŞİYE GÖZALTI
 
Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.
 
Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi

Böyle gözdağı verdiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İlk günden diyet ödemeye başladı

İlk günden diyet ödemeye başladı

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri açıklandı

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri açıklandı

Odalara özel havuz plajlara Miami kumu

Odalara özel havuz plajlara Miami kumu

Beşiktaş'ta feci kaza: Otomobilin altında 400 metre sürüklendi

Beşiktaş'ta feci kaza: Otomobilin altında 400 metre sürüklendi

Notre Dame, İslam eserlerini hatırlattı

Notre Dame, İslam eserlerini hatırlattı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Define ararken can pazarı

Define ararken can pazarı

Fransız mahkemeden başörtüsü kararı

Fransız mahkemeden başörtüsü kararı
 

POPÜLER HABERLER

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Türkiye'nin Rus Su-57 savaş uçağını almasının önünde engel kalmadı

Türkiye'nin Rus Su-57 savaş uçağını almasının önünde engel kalmadı

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA