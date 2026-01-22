İSTANBUL 11°C / 7°C
Güncel

Bursa'da kaçak otomobil ticaretine darbe

Bursa'da gümrük kaçağı otomobil ticaretine darbe vuruldu. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2 adet otomobil ele geçirildi.

İHA22 Ocak 2026 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, turistik kolaylıklar kapsamında yurt dışından getirilen ve belirli süre sonunda tekrar yurt dışına çıkarılması gereken araçların, kimlik bilgileri ve özellikleri değiştirilerek yurtiçi piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin tespitine yönelik İznik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda M.O. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2 adet otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

