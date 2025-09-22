İSTANBUL °C / °C
Güncel

Bursa'da kadınlar dehşet saçtı! Kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat dövdüler

Bursa'da sokak ortasında kucağında çocuğu ile yürüyen bir anne, tartıştığı 3 kadının saldırısına uğradı. Anneye tekme tokat saldıran kadınların dehşeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

IHA22 Eylül 2025 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Bursa'da kadınlar dehşet saçtı! Kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat dövdüler
ABONE OL

Olay, 20 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağında çocuğu ile yürüyen anne, yolda karşılaştığı 3 kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

3 KADIN, KUCAĞINDA ÇOCUĞU OLAN ANNEYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kucağındaki çocuğu yere bırakan anne, saldırgan kadınların hedefi oldu. 3 kadın, genç anneyi tekme ve yumruklarla darp etti. Küçük çocuk, annesinin çığlıklarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İŞTE O ANLAR...

