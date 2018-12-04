Bursa’da kafede patlama oldu ortalık savaş alanına döndü
Bursa’da bir kafede yaşanan patlama yüzünden ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda bulunan vatandaşlar kendini dışarıya attı.
- İHA
Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın altında bulunan kafede gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları sallandı. Yataklarından fırlayan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Patlamanın şiddetiyle kafede yangın çıktı. Kafenin üstünde bulunan apartmanlar tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Emniyet ekiplerinin yaşanan patlamayla ilgili tahkikatı devam ederken. Patlamanın tüp kaynaklı olabileceği belirtildi.
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