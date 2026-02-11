İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Bursa'da kan donduran olay! 5 Yaşındaki oğlunu denize attı

Bursa'da bir kadın, yüzmek istediği bahanesiyle 5 yaşındaki oğlunu denize attı. Küçük çocuk hayatını kaybederken, gözaltına alınan annenin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Bursa'da kan donduran olay! 5 Yaşındaki oğlunu denize attı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kadın, yüzmek istediği bahanesiyle 5 yaşındaki oğlunu denize atarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından gözaltına alınan annenin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (30) isimli kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran G. ile birlikte sahile geldi. İddiaya göre anne, elinden tuttuğu küçük çocuğunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan kadın, çocuğunu çıkaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu denizden çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed Baran G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan anne S.G.'nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • kadın suça itiraf
  • çocuk cinayeti
  • anne gözaltı

