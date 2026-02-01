İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da kanlı olay! Damat kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı
Güncel

Bursa'da kanlı olay! Damat kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Bursa'da belindeki silahı çeken damat, tabancayla kayınbiraderine ve kayınbabasına kurşun yağdırdı. Damadı tarafından vurulan kayınpeder öldü, oğlu ise yaralandı.

AA1 Şubat 2026 Pazar 15:09 - Güncelleme:
Bursa'da kanlı olay! Damat kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı
ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damat, tabancayla kayınbiraderine ve kayınbabasına kurşun yağdırdı.

Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta Adem Ü. ile kayınpederi Ahmet Kalkancı (69) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Ü, yanında getirdiği tabancayla Ahmet Kalkancı ve Halil Can Kalkancı'ya ateş etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan Halil Can Kalkancı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada olayın ardından kaçtığı öne sürülen Adem Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • silah çekme olayı
  • damat tabanca saldırısı
  • kayınbirader kurşun yağdırma

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.