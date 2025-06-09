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  • Bursa'da kaybolan çocuk 4 gündür aranıyor! 133 kişilik ekip kuruldu
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Bursa'da kaybolan çocuk 4 gündür aranıyor! 133 kişilik ekip kuruldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Burak Koçak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde. 133 kişilik ekip, dağ taş demeden aramaya devam ediyor.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Bursa'da kaybolan çocuk 4 gündür aranıyor! 133 kişilik ekip kuruldu
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde 133 kişilik ekip ile devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, AKUT, BAKUT, HAYRAT, İBAG, MAG AME, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İHH, KUMDAK ve Akıncılar'dan oluşan 133 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Bot, 4 dron, 4 arama köpeği ve 29 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

  • arama kurtarma
  • Orhaneli
  • Kayıp çocuk

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