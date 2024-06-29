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Bursa'da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 08:05 - Güncelleme:
Bursa'da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Muzaffer Samet Turna (23) idaresindeki 34 HCB 281 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, aynı istikamette seyreden B.S'nin kullandığı 16 NJ 505 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle Turna'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarpıp taklalar atarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra park halindeki 2 araca çarparak durdu.

Turna ile yanındaki Yusuf Canpolat araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, sürücü Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Canpolat ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Canpolat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, yaralanan diğer sürücü B.S'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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