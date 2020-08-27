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Bursa'da korkunç kaza: 2 ölü

Bursa'da kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 16 kişi yaralandı.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:11
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Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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