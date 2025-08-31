İSTANBUL 35°C / 22°C
Güncel

Bursa'da korkunç kaza! Spiralle bacağını kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiralle çalışma yapan bir işçi, kazara bacağını keserek yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA31 Ağustos 2025 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Bursa'da korkunç kaza! Spiralle bacağını kesti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda spiralle bacağını kesen işçi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Altunel Sokak'ta altyapı çalışmaları alanında meydana geldi. İşçi Emin K. (61), spiralle boru kesmeye başladı. İşçi bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ bacağını spiralle kesti.

Yaralanan Emin K., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

