3 Eylül 2025 Çarşamba
Bursa'da korkunç olay! 8 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 günlük bebek, evinde beşiğinde ölü halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

3 Eylül 2025 Çarşamba 13:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 8 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.

Olay saat 06.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokaktaki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Yahya(30) ve Fatıma N.(26) çiftinin 2. çocuğu olan 8 gün önce dünyaya gelen Rıdvan, annesi tarafından emzirilip beşiğine yatırıldı.

Sabah saatlerinde uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce harekete geçti. Aile özel araçla bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

