Bursa'da korkutan olay! AVM tavanı çöktü

Merkez Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın tavanında çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ile 112 Acil Servis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişileri tahliye ederek AVM'yi girişlere kapatan ekipler, enkaz kaldırma çalışmasını tamamladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Vali Canbolat, "Mağazadaki enkaz kaldırıldı. Enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanan da olmadı. Çökmenin nedeni araştırılıyor. Yangın nedeniyle çökme yaşandığına yönelik bilgiler doğru değil." diye konuştu.

- "ALIŞVERİŞ MERKEZİMİZ NORMAL ÇALIŞMA SÜRECİNE DÖNMÜŞTÜR"

Söz konusu AVM'nin yönetiminden yapılan açıklamada ise öğle saatlerinde bir mağazanın tavanında alçıpan çökmesi yaşandığı belirtildi.

İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçlerinin hızla olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Alışveriş merkezimiz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla alışveriş merkezimiz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiriz."

Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç ise gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle AVM'nin hızla tahliye edildiğini dile getirdi.

Alçıpan tavanın bir bölümünün çöktüğünü anlatan Kılıç, olayın nedeninin, itfaiye ve AFAD'ın çalışmaları sonucunda ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.