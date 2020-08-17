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Bursa'da korkutan orman yangını

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevlerin villalara doğru ilerlediği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:41 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:41
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Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.

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