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Bursa'da korkutan yangın: Otomobili yanmaktan böyle kurtardılar

Bursa'da boş bir arsada çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlerin çalılığa sıçraması üzerine yangına yakın noktada park halinde bulunan otomobil, vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

IHA30 Haziran 2026 Salı 09:42 - Güncelleme:
Bursa'da korkutan yangın: Otomobili yanmaktan böyle kurtardılar
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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arsanın kenarında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, boş arsadaki kuru ot ve çalılıklara sıçradı.

Yangının park halindeki otomobile yaklaşması üzerine çevredeki vatandaşlar aracı sürükleyerek güvenli bölgeye aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, çevrede bulunan vatandaşlar durumu meraklı gözlerle izledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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