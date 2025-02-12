İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,103
  • EURO
    37,45
  • ALTIN
    3356.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
Güncel

Bursa'da korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışan ekiplerin üstüne sokak üzerinden geçen elektrik hattı düştü.

IHA12 Şubat 2025 Çarşamba 07:36 - Güncelleme:
Bursa'da korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
ABONE OL

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ELEKTRİK TELİ KOPTU, SOKAK BİR ANDA AYDINLANDI

Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik hattının telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.