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Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın şehrin bir çok noktasından görülürken, o anlar kameralara yansıdı.

IHA4 Ekim 2022 Salı 09:32 - Güncelleme:
Bursa'da korkutan yangın
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Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6. Oğuz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda katında bulunan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle panikleyen apartman sakinleri binayı hızla boşaltırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler hızlı müdahale sonucunda yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sonrası çatı katı kullanılamaz hale gelirken, polis, yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

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