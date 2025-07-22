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Bursa'da korkutan yangın!

Bursa'nın Hasanağa Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görüldü. İşte o anlar...

İHA22 Temmuz 2025 Salı 15:43 - Güncelleme:
Bursa'da korkutan yangın!
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Bursa'nın Hasanağa Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada başlayan yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Dev kara dumanlar, yakın bölgelerden böyle görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada başladı. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan yükselen dev kara dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların da büyük korku yaşadığı yangından yükselen dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görüldü.

Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, alevlerle mücadele başlattı.

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