17 Ekim 2025 Cuma
Güncel

Bursa'da kuraklık alarmı: Barajlarda su kalmadı

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.

17 Ekim 2025 Cuma 10:52
Bursa'da kuraklık alarmı: Barajlarda su kalmadı
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

