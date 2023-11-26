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Bursa'da kuvvetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Bursa'da gece boyu etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

AA26 Kasım 2023 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Bursa'da kuvvetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Nilüfer İlçesi, Balıkesir yolu Tahtalı Mahallesi civarındaki bir fabrikanın bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi.

Bölgedeki elektrik tellerine de hasar veren ağaç nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ağacın kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğe açıldı.

Rüzgar nedeniyle bazı ağaçların yollara ve araçların üstüne devrildiği, çatıların uçtuğu öğrenildi.

Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.

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