25 Ocak 2026 Pazar
  • Bursa'da kuyu tehlikesi: Baba ve oğlu metan gazından zehirlendi
Güncel

Bursa'da kuyu tehlikesi: Baba ve oğlu metan gazından zehirlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi Kumyaka Mahallesi'nde zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba ve onu kurtarmaya çalışan 17 yaşındaki oğlu metan gazından etkilenerek fenalaştı.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 19:52 - Güncelleme:
Bursa'da kuyu tehlikesi: Baba ve oğlu metan gazından zehirlendi
Olay, Kumyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen Efe (17) de gazdan etkilenerek fenalaşıp kuyuya düştü.

Durumu fark eden bağ evinde bulunan aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan genç ise, olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe, Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

