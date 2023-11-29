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Bursa'da lodos etkisi: Ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi

Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran lodos, Kükürtlü Mahallesi'nde bir ağacı ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi.

İHA29 Kasım 2023 Çarşamba 05:43 - Güncelleme:
Bursa'da lodos etkisi: Ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde lodosun etkisiyle Ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrilerek 2 araca hasar verdi.

Edinilen bilgiye göre, 3. Çevik Sokak'ta ikamet eden mahalle sakinleri, duydukları ses ile panikledi.

Dışarı çıkan mahalle sakinleri, elektrik direği ve ağacın araçların üzerine devrildiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"ARACIMIN YANINA GİTMEM LAZIM, AMA AĞAÇ DEVRİLİR DİYE KORKUYORUM"

İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen ağaç ve elektrik direğini kaldırdı. Aracında maddi hasar meydana gelen bir kadın itfaiye ekiplerine "Aracımın yanına gitmem lazım, ama ağaç devrilir diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine, "Bu ağaç devrildi, diğerleri de devrilmek üzere. Biz yetkilileri aradık ama kimse bize geri dönüş yapmadı. Yarın birinin canı yandıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok" ifadelerine yer verdi.

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