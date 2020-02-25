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Güncel

Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 'Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi'ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.

IHA25 Şubat 2020 Salı10:22 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:22

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2020 Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan 2150 sayılı karar ile Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar gereğince, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

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