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Güncel

Bursa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Bursa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Bağlarbaşı Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren mobilya mağazasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince tedbiren tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında depo kullanılamaz hale gelirken, park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluştu.

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