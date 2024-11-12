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  • Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın: Ekipler seferber oldu
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Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın: Ekipler seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

DHA12 Kasım 2024 Salı 23:08 - Güncelleme:
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın: Ekipler seferber oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2'nci mobilya sokakta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinin 2'nci katında çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Mobilya imalathanesinde, maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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