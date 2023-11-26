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Bursa'da narkotik ekiplerinden helikopter destekli operasyon: 122 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu'nun bizzat yönettiği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde helikopter ve dron destekli şafak operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 122 kişiden 98 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA26 Kasım 2023 Pazar 09:41 - Güncelleme:
Bursa'da narkotik ekiplerinden helikopter destekli operasyon: 122 gözaltı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu'nun bizzat yönettiği şafak operasyonuna toplam bin polis katıldı. Sabit Zaim Akınoğu, operasyon öncesi personellerine 'Şehri bu sülüklerden temizleyeceksiniz' talimatı verdi.

Şafak operasyonu çerçevesinde, 150 ara yakalamada 200 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ara yakalama ve ikamet aramalarında 10 kilo 202 gram metamfetamin, 2 kilo 767 gram sentetik Kannabinoid, 709 gram esrar, 12 adet sentetik Ecza Tablet, 6 adet Ecstasy ele geçirilirken, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 104 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 122 KİŞİDEN 98'İ TUTUKLANDI

Yapılan şafak operasyonunda, yakalanarak adliyeye sevk edilen 122 kişiden 98'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ev hapsi alırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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