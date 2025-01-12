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Bursa'da öldüren TIR kazası!

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik yolu üzerinde, mandalina yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

IHA12 Ocak 2025 Pazar 22:38 - Güncelleme:
Bursa'da öldüren TIR kazası!
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yüklediği mandalinaları Sakarya'ya götürmek üzere yola çıkan İslam Karagöz (50) idaresindeki 54 KZ 758 plakalı tır, İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Süleyman Candar (55) idaresindeki 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan tır, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrildi. Otomobil ise hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Süleyman Candar ile Önder Gündoğan (55) ve Doğan Yakıcı (43) ağır, tır sürücüsü İslam Karagöz ise hafif yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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