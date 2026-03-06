İSTANBUL 14°C / 5°C
Güncel

Bursa'da organ bağışı 5 hastaya umut oldu

Bursa'da, beyin ölümü gerçekleşen aile hekimi Abdülkadir Hüroğlu'nun bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilecek.

AA6 Mart 2026 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Bursa'da organ bağışı 5 hastaya umut oldu
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Hüroğlu, beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Hüroğlu'nun ailesine organ nakli yetkililerince organ bağışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ailenin bağışa onay vermesiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Mesleki hayatı boyunca hastalarına şifa dağıtan Hüroğlu'nun böbrekleri, korneaları ve karaciğeri, 5 hastaya nakledilmek üzere hastanelere sevk edildi.

  • bursa
  • organ bağışı
  • hasta

