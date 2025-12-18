İSTANBUL 13°C / 5°C
18 Aralık 2025 Perşembe
  • Bursa'da örnek dayanışma! Hayırsever iş insanı binden fazla abonenin elektrik faturasını ödedi
Güncel

Bursa'da örnek dayanışma! Hayırsever iş insanı binden fazla abonenin elektrik faturasını ödedi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal dayanışma örnekleri artarak devam ediyor. Bu kapsamda Bursa'da yaşayan yardımsever bir iş insanı, destek ihtiyacı bulunan abonelerin elektrik faturalarını ödedi.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
İsminin açıklanmasını istemeyen yardımsever iş insanı, ihtiyaç sahiplerine doğrudan katkı sunmak amacıyla elektrik faturalarının ödemesini üstlendi. Sürecin hayata geçirilmesi için Uludağ Elektrik ile iletişime geçen yardımsever iş insanının talebi doğrultusunda, şirket tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde mesken abonelerine ait faturalar tespit edildi.

Bu kapsamda destekten faydalanacak aboneler; sağlık kesilemez kodu bulunan (evinde cihaza bağlı hastası olan), sosyal yardım alan ve afet bölgesi ilan edilen Sındırgı ilçesinde ikamet eden mesken aboneleri arasından seçildi. Yapılan çalışma sonucunda 1.010 aboneye ait 1.094 adet elektrik faturası karşılanırken, toplam 500 bin TL'likbir tutar fatura ödemelerinde kullanıldı.

Askıda Fatura Uygulaması kapsamında sağlık alanındaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kaydı bulunan zor durumdaki hastaların da faturalarının ödenmesi sağlanırken; sosyal sorumluluk anlayışıyla daha geniş bir destek ağı oluşturuluyor.

Dayanışma örneği olarak hayata geçirilen uygulamanın, farklı hayırseverlerin katkılarıyla ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesi ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

