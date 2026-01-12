İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1591
  • EURO
    50,2173
  • ALTIN
    6301.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da otelde yangın paniği... Çok sayıda ekip sevk edildi
Güncel

Bursa'da otelde yangın paniği... Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde çıkan yangında üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Bursa'da otelde yangın paniği... Çok sayıda ekip sevk edildi
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın otelin alt katlarında başladı. Kısa sürede yoğun duman oluşurken, üst katlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.