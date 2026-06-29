Bursa'da otomobil işçi servisine çarptı: 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazası 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. 11 Eylül Bulvarı üzerinde bir otomobilin işçi servisine arkadan çarpması sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

OTOMOBİL İŞÇİ SERVİSİNE ARKADAN ÇARPTI

11 Eylül Bulvarı üzerine A.E. idaresindeki 16 AEM 424 plakalı otomobil, M.T. yönetimindeki 16 S 4624 plakalı işçileri taşıyan servise arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 5 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.