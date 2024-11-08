İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3676
  • EURO
    37,0453
  • ALTIN
    2968.99
  • BIST100
    8946.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

IHA8 Kasım 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
ABONE OL

Olay, dün gece 03.00 sıralarında Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya'dan Bursa yönüne gelen Emre Tokça idaresindeki 16 ARF 009 plakalı otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Aşırı hız sonucu bariyerleri aşan otomobil, taklalar atarak 40 metre şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için hummalı çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, Emre Tokça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.