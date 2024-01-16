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  • Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

İHA16 Ocak 2024 Salı 01:14 - Güncelleme:
Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Akhisar Mahallesi'nden TOKİ konutları istikametine seyreden Selami A. (37) yönetimindeki 16 M 06145 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Muhammed Ö. (23) yönetimindeki 16 ACY 695 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Ali Rıza Avcı (27), Gülse Demirkan (22) ile özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcular Ömer Daldagül (15), Remzi Akdağ (52), Havva Akdağ (52), Khalida Zufarova (41) ve Hazen Hicran Yılmaz (25), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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