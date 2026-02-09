İSTANBUL 11°C / 5°C
Güncel

Bursa'da ''pes'' dedirten olay! Müzeye getirdi, ortalık karıştı

Bursa'da evinde 10 gün sakladığı patlamamış top mermisini müzeye getiren kişi, gazetecilerin sorularına gülerek cevap verince ortalık karıştı.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Bursa'da ''pes'' dedirten olay! Müzeye getirdi, ortalık karıştı
Bursa'da piknik yaptığı sırada patlamamış top mermisi bulduğunu iddia eden bir kişi, mermiyi yaklaşık 10 gün evinde sakladıktan sonra arkeoloji müzesine getirince ortalık karıştı. Müzeye gelen şahsın rahat tavırları ve gazetecilerin sorularına gülerek cevap vermesi dikkat çekti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'nde bulunan arkeoloji müzesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre P.A., yaklaşık 10 gün önce arkadaşlarıyla Gürsu ilçesinde piknik yaptığı sırada toprak üzerinde dikkatini çeken bir demir parçası buldu. Parçayı eline alan P.A.'nın, daha sonra bunun top mermisi olduğunu fark ettiği öğrenildi.

Durumu yetkililere bildirmek yerine mermiyi evine götüren P.A.'nın, patlamamış mühimmatı yaklaşık 1 hafta boyunca evinde sakladığı belirtildi. Günler sonra P.A., top mermisini Çekirge'deki arkeoloji müzesine teslim etmek üzere getirdi.

Müze görevlisinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan P.A.'nın, "Piknik yaparken buldum" diyerek gülmesi dikkat çekerken, şahıs ifadesi için gözaltına alındı. Top mermisinin incelemeye alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

