İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8122
  • EURO
    43,6967
  • ALTIN
    4038.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da polis aracı devrildi: 2'si polis 5 kişi yaralandı
Güncel

Bursa'da polis aracı devrildi: 2'si polis 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracının devrilmesi sonucu 2'si polis, 5 kişi yaralandı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Bursa'da polis aracı devrildi: 2'si polis 5 kişi yaralandı
ABONE OL

Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. Olayı sonlandıran ekipler, şikayetçi olan D.İ, M.K. ve G.O'yu polis merkezine götürmek için ekip aracına bindirdi.

Polis memuru İ.A'nın kullandığı araç, Alemdar Mahallesi 1. Nilüfer Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

2'Sİ POLİS, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • aile içi şiddet
  • polis aracı kazası
  • Osmangazi

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.