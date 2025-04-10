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Bursa'da sahipsiz köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar!

Bursa'da kaldırımda yürüyen 1 yaşındaki çocuğa sahipsiz köpekler saldırdı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Bursa'da sahipsiz köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar!
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürüyen çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orhangazi Belediyesi sınırlarında TOKİ 4. Etap Konutları bölgesinde kaldırımda yürüyen ve ismi henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğa, sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuk, hayvanların yanından uzaklaşmasıyla koşarak bölgeden ayrıldı. Herhangi bir yara almadığı belirtilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

14 gün süre verildi

Köpeklerin çocuğa saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TEKLİF KABUL EDİLMİŞTİ

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık şekilde tanımlanacak.

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Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılacak. Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştirilecek.

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Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul edilecek. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir." ifadesi yürürlükten kaldırılacak.

Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları sahiplenmek isteyen ve Kanun'da öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması esas olacak.

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Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

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