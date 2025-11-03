İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Bursa'da sevgili vahşeti! 20 yaşındaki genç kızı defalarca bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde S.M., tartıştığı kız arkadaşı Arzu Khalılova'yı 40 yerinden bıçakladı. 20 yaşındaki Rus uyruklu Arzu Khalılova kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Bursa'da sevgili vahşeti! 20 yaşındaki genç kızı defalarca bıçaklayarak öldürdü
Alınan bilgiye göre, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile beraber yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.M, Arzu Khalılova'yı bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

40'DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ ALDI

Vücudunun çeşitli yerlerine 40'tan fazla bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Arzu Khalılova'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Şüpheli S.M, suç aletiyle gözaltına alındı.

