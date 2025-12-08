İSTANBUL 10°C / 7°C
  • Bursa'da şiddet skandalı! Otizmli öğrenciler sıralara bağlandı
Güncel

Bursa'da şiddet skandalı! Otizmli öğrenciler sıralara bağlandı

Bursa'da özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı okulda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlandığı görüntüler ortaya çıktı. Büyük tepki çeken olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 15:39
Bursa'da şiddet skandalı! Otizmli öğrenciler sıralara bağlandı
ABONE OL

Bursa'da özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. 9-16 yaş arasındaki otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandığını gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil inceleme başlattı.

Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. Osmangazi ilçesindeki okulda kaydedildiği belirtilen görüntüleri, çocuğu aynı okulda eğitim gören bir velinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı öğrenildi. Görüntülerde bazı öğrencilerin kollarından veya gövdelerinden sıralara sabitlendiği görüldü.

Skandalın sosyal medyada yayılması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girerek olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Okuldaki uygulamaların mevzuata ve çocuk haklarına aykırı olup olmadığının araştırıldığı, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Ailelerin ise yaşananlara tepki göstererek çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ettiği öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

