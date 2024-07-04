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Bursa'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü

Bursa'da aniden başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğü şehirde 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldüğünü açıkladı.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Bursa'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü
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Yurdun önemli bir kısmında sağanak yağış etkili olurken Bursa'da da bugün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles'te yaşamı olumsuz etkiledi.

Bursa'da 30 dakikada metrekareye yaklaşık 10 kilogram yağışın düştüğünü kaydeden meteoroloji yetkilileri, yağışların başladığı ilk yarım saatte 100'den fazla şimşek görüldüğünü ve yağışların akşam saatine kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam edeceğini belirtti.

Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde yaşanan su baskınlarına ise belediye ekipleri müdahale etti.

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